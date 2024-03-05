Стратегические бомбардировщики США пролетят над Швецией в честь ее вступления в НАТО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-1B Lancer 6 марта совершат пролет над Стокгольмом в ознаменование вступления Швеции в НАТО, сообщило Европейское командование ВВС США.

В ходе полета, который будет проходить над центром столицы, их будут сопровождать шведские истребители JAS 39 Gripen.

"Прочная и устойчивая связь между Соединенными Штатами и Швецией, основанная на взаимных интересах и общих ценностях, выходит на новые высоты", - заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер.

"Поскольку Швеция готовится присоединиться к НАТО в качестве 32-го члена, мы с нетерпением ожидаем углубления сотрудничества с нашими шведскими союзниками. Инициативы, подобные этому совместному пролету, - это только начало на фоне нашей совместной работы по продвижению международной стабильности и безопасности", - добавил он.

В феврале стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer впервые были временно размещены в Швеции. Базируясь на аэродроме Лулео-Каллак на севере королевства, они вылетали для проведения совместных учений со шведскими истребителями JAS 39 Gripen, в ходе которых отрабатывались сценарии нанесения ударов по наземным целям, воздушного перехвата и непосредственной поддержки с воздуха.

26 февраля венгерский парламент поддержал ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной НАТО, которая на тот момент не ратифицировала прием Швеции в альянс. 5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок после вступления в должность подписал ратификацию членства Швеции в НАТО.