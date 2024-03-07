Швеция 7 марта официально станет 32-м членом НАТО

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Швеция официально присоединится к НАТО в четверг, 7 марта, став 32-м членом альянса, сообщил Белый дом.

"Швеция - сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, которая разделяет наши ценности и видение мира", - говорится в заявлении Белого дома.

Сообщается, что премьер Швеции Ульф Кристерссон приглашен на мероприятие первой леди США Джилл Байден по просмотру обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу. Джо Байден выступит в 21:00 по местному времени (5:00 пятницы по московскому времени).

Во вторник, 5 марта, президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО. Венгрия последней из стран НАТО завершила процедуру ратификации. Она оставалась единственным членом альянса, который не одобрял прием Швеции. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это. Анкара завершила этот процесс в январе текущего года.

В конце февраля венгерские парламентарии проголосовали за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.