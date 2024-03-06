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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Болгарские парламентарии проголосовали за отставку премьера

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Депутаты болгарского парламента в среду единогласно приняли отставку главы правительства Николая Денкова, сообщают болгарские СМИ.

Денков, представляющий партию "Продолжаем перемены", подал в отставку накануне в соответствии с предусматривающим ротацию коалиционным соглашением с партией "Граждане за демократическое развитие Болгарии" (ГЕРБ). Согласно договоренности, достигнутой 6 июня прошлого года, спустя девять месяцев, то есть 6 марта, Денков должен был покинуть пост премьера, после чего эту должность должна занять представительница ГЕРБ Мария Габриэль.

Теперь президент страны Румен Радев должен провести консультации с представителями парламентских партий и передать премьерский мандат блоку ГЕРБ - "Союз демократических сил".

В то же время СМИ отмечают, что этот процесс происходит на фоне напряженности между двумя блоками коалиции - ГЕРБ с "Союзом демократических сил" и "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией". Ранее партия ГЕРБ отклонила соглашение с партнерами по коалиции и выступила с собственными предложениями, дав им срок на обдумывание до 8 марта. В частности, по мнению представителей ГЕРБ, у них было слишком мало постов в правительстве. В силу складывающейся ситуации не исключается вероятность, что коалиция распадется, из-за чего Болгарию опять будут ждать внеочередные выборы.

Болгария
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