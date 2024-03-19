В Болгарии провели предусмотренную коалиционным соглашением ротацию кабмина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Болгарии Мария Габриэль (партия ГЕРБ), которой президент страны Румен Радев накануне поручил сформировать новое правительство, представила главе государства новый состав кабмина, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Оно напоминает, что Мария Габриэль приняла мандат, однако отметила, что переговоры с партнерами по коалиции продлятся до полудня вторника (13:00 мск). Если бы они завершились безрезультатно, то тогда страну ждали бы очередные парламентские выборы.

Николай Денков, представляющий входящую в коалицию партию "Продолжаем перемены", теперь займет пост вице-премьера, и ответственного за контакты с ЕС, МВД Болгарии возглавит Калин Стоянов, а министерство обороны - Христо Гаджев. Мария Габриэль в должности главы правительства сохранит за собой и пост главы внешнеполитического ведомства.

Денков подал в отставку с поста премьер-министра 5 марта в соответствии с предусматривающим ротацию соглашением с партией ГЕРБ. Согласно договоренности, достигнутой 6 июня прошлого года, спустя девять месяцев, то есть 6 марта, Денков должен был покинуть пост премьера, после чего эту должность должна занять представительница ГЕРБ Мария Габриэль.

Изменения в правительстве происходили в Болгарии на фоне напряженности между двумя блоками коалиции - ГЕРБ с "Союзом демократических сил" и "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией", однако, разногласия партнерам по коалиции удалось преодолеть.