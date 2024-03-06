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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Глава МАГАТЭ обсудил с президентом РФ ЗАЭС, назвал встречу важной

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в среду, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о Запорожской АЭС (ЗАЭС) и другие глобальные вызовы.

"Важный обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной безопасности на ЗАЭС и другим глобальным вызовам, связанным с нераспространением", - написал Гросси в соцсети.

Ранее сообщалось, что Путин заявил Гросси о готовности России обеспечить безопасность в любой точке, где она имеет отношение к атомной энергетике.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российских сил. В октябре 2022 года Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет "Росатом". Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Владимир Путин
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