Глава МАГАТЭ обсудил с президентом РФ ЗАЭС, назвал встречу важной

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в среду, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о Запорожской АЭС (ЗАЭС) и другие глобальные вызовы.

"Важный обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной безопасности на ЗАЭС и другим глобальным вызовам, связанным с нераспространением", - написал Гросси в соцсети.

Ранее сообщалось, что Путин заявил Гросси о готовности России обеспечить безопасность в любой точке, где она имеет отношение к атомной энергетике.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российских сил. В октябре 2022 года Путин распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет "Росатом". Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").