Путин заявил, что РФ готова обеспечить безопасность везде, где связана с атомной энергетикой

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сегодня Россия готова обеспечить безопасность в любой точке, где имеет отношение к атомной энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Знаю, что у вас в повестке дня сегодняшней нашей встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные. И мы, конечно, готовы к тому, чтобы обсуждать и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике", - сказал Путин на встрече с Гросси и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Россия, заметил президент, продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по многим направлениям.

"Остаемся одним из безусловных лидеров в этой сфере в мире, не только эксплуатируем, но и активно развиваем ядерную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности атомных объектов", - отметил Путин, подчеркнув, что Россия строит станции на новых принципах.

При этом он подчеркнул, что РФ готова делиться своими наработками со всеми заинтересованными партнерами.

"Мы достаточно большую работу проводим в этом смысле на международной арене, с вашей помощью и поддержкой осуществляем многочисленные проекты во многих странах мира", - добавил президент, заметив, что поддержка МАГАТЭ важна, поскольку обеспечение безопасности и соблюдение стандартов в атомной энергетике важно во всем мире.

Путин заявил, что Россия готова и к дальнейшей работе по всем этим направлениям.

"Благодарны вам за встречные шаги по укреплению нашей совместной работы и, безусловно, готовы к обсуждению любых вопросов, которые вы считаете актуальными", - сказал он.