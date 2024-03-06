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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Умер режиссер Римас Туминас

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Режиссер, бывший художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас скончался на 73-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

"Да, это правда", - сказал Крок, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В начале мая 2022 года сообщалось, что Туминас, возглавлявший театр с 2007 года, покинул свой пост. Тогда же сообщалось, что с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения он находился в отпуске за свой счет в Литве.

Туминас родился 20 января 1952 года в литовском городе Кельме.

В 1970-1974 годах учился в Литовской консерватории. Выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа. Дебютировал в Театре драмы Литовской ССР спектаклем "Январь" по пьесе Йордана Радичкова. Первая московская постановка - "Мелодия для павлина" Освальда Заградника (1979) в Театре им. К. С. Станиславского. С 1994 по 1999 - главный режиссёр Национального драматического театра Литвы. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса.

В 2007 году принял предложение Михаила Швыдкого, курировавшего Федеральное агентство по культуре и кинематографии, стать художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова.

Римас Туминас ГИТИС Малый драматический театр Вильнюс
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