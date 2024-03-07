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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах на 2024 год

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила пакет из шести законопроектов о финансировании правительственных учреждений на 2024 финансовый год, пишет газета The Hill.

"Принят палатой 339 голосами, "против" - 85, 207 демократов и 132 республиканца его поддержали", - отмечает издание.

Пакет объемом в 1 тыс. 50 страниц предусматривает выделение свыше $450 млрд на финансирование министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.

Газета отмечает, что голосование прошло за несколько дней до крайнего срока - частичный шатдаун грозил случиться уже в пятницу. Теперь законопроект направлен в сенат, где голосование по нему должно пройти на этой неделе.

Издание обращает внимание, что впереди еще более жесткая борьба за расходы.

"Оставшиеся шесть законопроектов о государственном финансировании, которые касаются более сложных областей, таких, как министерство обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб, должны быть представлены до 22 марта", - напоминает The Hill.

Как сообщалось, лидеры Конгресса США в минувшее воскресенье обнародовали двухпартийные законопроекты о финансировании части правительственных учреждений, направленные на предотвращение надвигающейся угрозы их закрытия менее чем за неделю до дедлайна.

Президент США Джозеф Байден в начале марта подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы, сообщает Белый дом.

Законопроект ранее поддержали обе палаты американского Конгресса.

Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства для различных ведомств должны были истечь 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевала их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.

Джозеф Байден Палата представителей США США
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