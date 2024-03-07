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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах
Архивное фото. Последствие землетрясения на Филиппинах в 2022 г.
Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао (Филиппины) в четверг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 23:19 по Москве в среду (04:19 по местному времени в четверг) землетрясения находился в 88 км восточнее города Бислиг на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,1. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 57,1 км.

Филиппины США Филиппинское море
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