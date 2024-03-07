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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

В Китае заявили, что корейский вопрос можно решить только с учетом интересов КНДР

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове возможно только путем переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон, в первую очередь Северной Кореи, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Фундаментальным путем решения проблемы является возобновление диалога и переговоров, разумное решение проблем безопасности всех сторон, особенно северокорейской", - сказал он на пресс-конференции в Пекине.

По мнению главы МИД КНР, нынешняя ситуация на Корейском полуострове становится все более напряженной.

"Те, кто хотят использовать проблему полуострова для начала конфронтации времен холодной войны, должны нести историческую ответственность; а те, кто хотят разрушить мир и стабильность в регионе, заплатят огромную цену", - предупредил министр.

КНДР МИД КНР Ван И Пекин
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