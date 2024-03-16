Ким Чен Ын потребовал активизировать практику военных учений

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от руководства армии активизировать практику проведения военных учений в условиях, максимально приближенных к боевым действиям в условиях современной войны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын поставил программную задачу: для всестороннего укрепления боеспособности всей армии необходимо более интенсивно проводить военные учения, ставя во главу угла непрерывное исследование и применение реальных и научно обоснованных методов, позволяющих достигать максимальной эффективности на поле реального боя, в соответствии с требованиями современной войны", - говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын сделал это заявление после завершения учений ВДВ Корейской народной армии, на которых он присутствовал вместе с дочерью.

"Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул, что основная задача армии - и во-первых, и во-вторых, и в-третьих - подготовка к войне", - цитирует главу государства ЦТАК.