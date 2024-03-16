Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Ким Чен Ын потребовал активизировать практику военных учений

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от руководства армии активизировать практику проведения военных учений в условиях, максимально приближенных к боевым действиям в условиях современной войны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын поставил программную задачу: для всестороннего укрепления боеспособности всей армии необходимо более интенсивно проводить военные учения, ставя во главу угла непрерывное исследование и применение реальных и научно обоснованных методов, позволяющих достигать максимальной эффективности на поле реального боя, в соответствии с требованиями современной войны", - говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын сделал это заявление после завершения учений ВДВ Корейской народной армии, на которых он присутствовал вместе с дочерью.

"Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул, что основная задача армии - и во-первых, и во-вторых, и в-третьих - подготовка к войне", - цитирует главу государства ЦТАК.

Ким Чен Ын КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Boeing американской авиакомпании потерял в полете часть обшивки

Boeing американской авиакомпании потерял в полете часть обшивки

Шольц отказался приравнивать помощь Киеву к войне с Россией

Шольц отказался приравнивать помощь Киеву к войне с Россией

Путин заявил о попытке Украины ударами по приграничным областям сорвать голосование

Рестораны McDonald's по всему миру столкнулись с системными сбоями

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей

Nissan и Honda оценят целесообразность партнерства в области электромобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });