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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Жилье в Великобритании в феврале подорожало третий месяц подряд

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Цены на британскую жилую недвижимость в феврале увеличились третий месяц подряд - на 1,7% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax.

Относительно предыдущего месяца цены на жилье выросли пятый раз подряд - на 0,4%.

Для сравнения: в январе недвижимость подорожала на пересмотренные 2,4% в годовом выражении и 1,2% в помесячном.

В настоящее время средняя стоимость недвижимости в Великобритании составляет 292 тыс. фунтов стерлингов ($373 тыс.).

Поддержку рынку оказали уменьшение ставок по ипотечным кредитам и ожидания снижения ставок Банком Англии.

Наиболее значительный рост цен год к году в минувшем месяце был отмечен в Северной Ирландии (5%). В Лондоне жилье в среднем подорожало на 1,5% - до 537 тыс. фунтов.

Глава ипотечного подразделения Halifax Ким Киннерд при этом отметила, что перспективы британского рынка жилой недвижимости остаются неопределенными.

Halifax Великобритания
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