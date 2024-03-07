Жилье в Великобритании в феврале подорожало третий месяц подряд
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Цены на британскую жилую недвижимость в феврале увеличились третий месяц подряд - на 1,7% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax.
Относительно предыдущего месяца цены на жилье выросли пятый раз подряд - на 0,4%.
Для сравнения: в январе недвижимость подорожала на пересмотренные 2,4% в годовом выражении и 1,2% в помесячном.
В настоящее время средняя стоимость недвижимости в Великобритании составляет 292 тыс. фунтов стерлингов ($373 тыс.).
Поддержку рынку оказали уменьшение ставок по ипотечным кредитам и ожидания снижения ставок Банком Англии.
Наиболее значительный рост цен год к году в минувшем месяце был отмечен в Северной Ирландии (5%). В Лондоне жилье в среднем подорожало на 1,5% - до 537 тыс. фунтов.
Глава ипотечного подразделения Halifax Ким Киннерд при этом отметила, что перспективы британского рынка жилой недвижимости остаются неопределенными.