В Великобритании жилье в марте подорожало на 0,3% в годовом измерении

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Цены на британскую жилую недвижимость в марте увеличились четвертый месяц подряд - на 0,3% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax.

При к февралю, в месячном исчислении цены на жилье снизились впервые за полгода - на 1%.

Для сравнения: в феврале недвижимость подорожала на пересмотренные 1,6% в годовом выражении и 0,3% в помесячном.

В настоящее время средняя стоимость недвижимости в Великобритании составляет 288,43 тысячи фунтов ($363,28 тысячи).

Наиболее значительный рост цен год к году в минувшем месяце был отмечен в Северной Ирландии (4,3%). В Лондоне жилье в среднем подорожало на 0,4% - до 539 917 фунтов.

"Если посмотреть на динамику цен в чуть более долгосрочной перспективе, то за последние пару лет они несильно изменились, колеблясь в узком диапазоне с весны 2022 года, и остаются почти на 50 тыс. фунтов выше допандемийных уровней, - отметила глава ипотечного подразделения Halifax Ким Киннерд. - В будущем этот тренд, скорее всего, сохранится. Картина спроса положительная, дома покупает больше людей, о чем говорит текущий рост числа одобренных заявок на ипотечные кредиты в отрасли, а сильный рынок труда это только поддерживает".

По последним данным Банка Англии, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в феврале достигло 17-месячного максимума.