Польские фермеры сняли блокаду КПП на границе с Литвой

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Польские фермеры прекратили акцию протеста на границе с Литвой, которая началась 1 марта, и транспортные средства больше не проверяются на дороге. Об этом сообщил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

"Новость такая, что акция закончилась", - сказал он, заметив, что во время почти недельной акции на литовской границе не возникло никаких проблем.

"Все прошло, можно сказать, гладко", - добавил Мишутис.

Как сообщалось ранее, частичная блокада международной трассы, на которой расположен бывший пограничный переход "Калвария-Будзиск", сопровождалась проверками фур со стороны польской полиции, таможни, инспекторов дорожного транспорта. Вместе с тем, уже 4 марта литовские власти сообщили, что энтузиазм протестующих начал угасать, поскольку проверки не выявляли никаких нарушений. Этим маршрутом пользуются около 6 тыс. грузовиков в день.

Польша ранее ввела ограничения на импорт украинского зерна, но фермеры опасались, что часть его направляется в Литву, а потом ввозится в Польшу под видом литовской продукции.

Литовские должностные лица отвергли обвинения фермеров в недостаточном контроле за поставками зерна.