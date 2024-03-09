Туск не убедил фермеров прекратить протесты против сельхозпродукции Украины

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск провел вторую серию переговоров с представителями фермеров, однако не смог согласовать условия прекращения протестов против ввоза в страну зерна с Украины, сообщает EFE.

Изначально Туск заявлял, что на встрече сообщил сельхозпроизводителям "большие новости". Однако те после переговоров заявили, что увидели лишь некоторое движение вперед по второстепенным вопросам.

Ожидается, что стороны продолжат контакты. Фермеры сообщили, что Туск попросил их подождать до 15 марта, когда он поднимет ряд важных для них тем на уровне ЕС.

EFE напоминает, что фермеры добиваются, прежде всего, блокировки ввоза на территорию страны украинской сельхозпродукции, а также выхода Польши из европейского соглашения, целью которой является борьба против вредных выбросов в атмосферу и достижение сельскохозяйственной сферы "климатического нейтралитета" к 2050 году.