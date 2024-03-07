Производительность труда в США в IV квартале выросла на 3,2%, лучше прогноза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в четвертом квартале 2023 года выросла на 3,2% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны.

Окончательная оценка совпала с предварительными данными, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали её снижение до 3,1%.

Тем временем оценка роста стоимости рабочей силы в октябре-декабре была понижена до 0,4% с первоначальных 0,5%, тогда как эксперты ожидали её повышения до 0,6%

Производство товаров и услуг в четвертом квартале увеличилось на 3,5% (ранее сообщалось о повышении на 3,7%), количество отработанных часов - на 0,3% (на 0,4%). Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 3,6% (предварительные данные указывали на рост на 3,7%).

В годовом выражении производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 2,6%, в 2023 году в целом рост составил 1,3%. Стоимость рабочей силы относительно четвертого квартала 2022 года выросла на 2,5%.