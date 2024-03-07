Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Производительность труда в США в IV квартале выросла на 3,2%, лучше прогноза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в четвертом квартале 2023 года выросла на 3,2% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны.

Окончательная оценка совпала с предварительными данными, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали её снижение до 3,1%.

Тем временем оценка роста стоимости рабочей силы в октябре-декабре была понижена до 0,4% с первоначальных 0,5%, тогда как эксперты ожидали её повышения до 0,6%

Производство товаров и услуг в четвертом квартале увеличилось на 3,5% (ранее сообщалось о повышении на 3,7%), количество отработанных часов - на 0,3% (на 0,4%). Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 3,6% (предварительные данные указывали на рост на 3,7%).

В годовом выражении производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 2,6%, в 2023 году в целом рост составил 1,3%. Стоимость рабочей силы относительно четвертого квартала 2022 года выросла на 2,5%.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Швеция 7 марта официально станет 32-м членом НАТО

ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Премьер Эстонии отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Израиль готов к операции против "Хезболлы", если соглашения с Ливаном не будет до 15 марта

Израиль готов к операции против "Хезболлы", если соглашения с Ливаном не будет до 15 марта

В ЕС предложат новые санкции в отношении РФ в связи со смертью Навального

В ЕС предложат новые санкции в отношении РФ в связи со смертью Навального

Машинисты в Германии начали 35-часовую забастовку

Машинисты в Германии начали 35-часовую забастовку

Что случилось этой ночью: четверг, 7 марта

Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });