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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Глава Минобороны Польши заявил, что польских солдат не будет на Украине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские солдаты не будут отправлены на Украину.

"Войска Польского не будет на Украине", - сказал Косиняк-Камыш в четверг в эфире телеканала TVN24.

"Будем помогать, будем поддерживать. Будем оказывать дальнейшие пожертвования вооружения. Этого действительно много. Столько, сколько мы можем", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что "мы поддержим все инициативы, которые служат тому, чтобы Польша была в безопасности".

Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш Украина
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