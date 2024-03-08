Президент США призвал помочь Украине "остановить Россию"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что Россия "не остановится на Украине" и призвал к продолжению поставок оружия Киеву.

"Если кто-то считает, что Россия остановится на Украине, я уверен, что нет. Но Украина может остановить ее, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие", - сказал Байден, выступая с в конгрессе с посланием "О положении страны".

В то же время, по его словам, "сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отказались от нашего лидерства в мире".

"Мое послание президенту Путину простое. Мы не уйдем. Мы не отступимся, я не отступлюсь", - заявил американский лидер.