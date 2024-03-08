Вашингтон не исключает дополнительные меры против хуситов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден предупредил, что при необходимости готов принять дополнительные меры против йеменских хуситов.

"В прошлом я распорядился о нанесении ударов, чтобы подорвать военные возможности хуситов и защитить американские силы на Ближнем Востоке. (...) Я без колебаний буду готов, если потребуется, принять дальнейшие меры для защиты нашего народа и наших военных", - сказал он в ходе ежегодного обращения к американскому Конгрессу.