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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

США нанесли удары по мобильным ракетным установкам хуситов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) в пятницу атаковали ракетные установки хуситов в Йемене, а также сбили запущенные мятежниками беспилотники.

"В период с 3:35 и 4:55 по времени Саны (совпадет с московским) CENTCOM в рамках самозащиты осуществило удары по четырем мобильным установкам хуситов с противокорабельными ракетами и по одному их беспилотнику на контролируемой ими территории Йемена", - говорится в сообщении военных в соцсети X.

Также в CENTCOM заявили, что сбили три БПЛА, запущенных с подконтрольной хуситам территории в сторону Аденского залива.

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Ранее в пятницу президент США Джо Байден заявил, что он не будет колебаться при принятии новых мер против хуситов. Он заверил, что США создали коалицию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, в том числе для возвращения стабильности на Ближний Восток и для сдерживания Ирана.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Однако на этой неделе издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США точно не знают, какой ущерб им удалось нанести военным возможностям мятежников-хуситов в ходе ударов по их позициям в Йемене, и что американской разведке не хватает данных о боевом потенциале мятежников.

Хроника 17 декабря 2023 года – 08 марта 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
США CENTCOM Йемен Красное море Аденский залив
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