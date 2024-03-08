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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В рамках чешской инициативы собрали деньги на 300 тыс. снарядов для Киева

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы по помощи Киеву ее страны-участницы смогли найти деньги для приобретения первой партии из 300 тыс. артиллерийских снарядов.

"Огромное спасибо всем странам, кто присоединился к чешской инициативе по приобретению боеприпасов для Украины. У нас получилось собрать достаточно денег, чтобы купить первую партию из 300 тыс. снарядов", - написал он в соцсети X.

Он подчеркнул, что участники не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на продолжение поставок боеприпасов.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел уверял, что Прага имеет данные о возможности снабдить Киев 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, причем в течение нескольких недель. Однако, уточнил он, эти поставки нужно профинансировать. В то же время президент не назвал возможных поставщиков.

Позднее Bloomberg сообщало, что предварительное согласие на участие в инициативе выражали Канада, Дания, Литва и Латвия; к ней также хотели присоединиться Франция и Польша.

Чехия Петр Павел Украина
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