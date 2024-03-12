Польша заявила о присоединении к инициативе Чехии по закупке снарядов для Киева

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Польша присоединилась к инициативе Чехии по приобретению снарядов для Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу польского МИД Радослава Сикорского.

"Да, мы принимаем участие", - сказал Сикорский во вторник на деловом завтраке в Вашингтоне. При этом он отказался вдаваться в какие-либо подробности, отметив лишь, что речь идет о значительном финансовом вкладе.

На прошлой неделе глава правительства Чехии Петр Фиала заявил, что страны-участницы чешской инициативы смогли изыскать средства на приобретение для Украины первой партии из 300 тыс. артиллерийских снарядов.

Позднее Bloomberg сообщало, что предварительное согласие на участие в инициативе выражали Канада, Дания, Литва и Латвия; к ней также хотела присоединиться и Франция.