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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Генконсульство РФ откроется в столице Мальдив

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Генеральное консульство России откроется в городе Мале, столице Мальдивской Республики.

Соответствующее распоряжение от 7 марта № 552-р подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Как говорится в распоряжении, "МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в г. Мале в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание".

Мале Мальдивы Михаил Мишустин
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