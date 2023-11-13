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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Россия стала лидером по турпотоку на Мальдивы

Россия стала лидером по турпотоку на Мальдивы
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Мальдивы приняли более 1,5 млн иностранных туристов с начала года, более 180 тысяч приехали из России, сообщает портал Raajje со ссылкой на Минтуризма страны.

"С января по 8 ноября Мальдивы приняли 1,56 млн туристов, это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу года Мальдивы посетят 1,9 млн туристов. Россия продолжает удерживать лидерство среди стран по числу туристических прибытий", - пишет издание.

Согласно статистике министерства, Мальдивы с начала года посетили более 180 тыс. россиян, доля российского рынка в общем иностранном турпотоке составила 11,5%. Второе место заняла Индия, откуда приехали почти 168,1 тыс. туристов, это 10,8% от общего числа иностранных гостей. Замыкает тройку лидеров Китай (166,43 тыс.).

Также в топ-5 вошли Великобритания (126,75 тыс.) и Германия (111,8 тыс.). Далее следуют Италия (92,6 тыс.), США (60,8 тыс.), Франция (41,7 тыс.), Испания (33,57 тыс.) и Швейцария (30,73 тыс.).

По данным Минтуризма Мальдив, с 1 по 8 ноября страна приняла более 40 тыс. иностранных туристов, это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В среднем в сутки на архипелаг приезжают 5 тыс. туристов, а средняя продолжительность их отдыха составляет семь дней.

Ранее президент Мальдивских островов Ибрагим Мохамед Солих заявил о планах нарастить турпоток в страну к 2028 году до 3,5 млн человек ежегодно.

Мальдивы
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