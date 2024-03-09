Танки Abrams приняли участие в натовских учениях в Польше

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Поставленные из США танки Abrams введены в действие в ходе учений войск НАТО в Польше, сообщило в субботу польское агентство по вооружениям.

"Состоялся марш танкового взвода Abrams 1-й Варшавской танковой бригады на учения Dragon-24", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года в Польшу была доставлена первая партия американских танков Abrams с урановой броней, в версии M1A1FEP. Версию отличает специальное бронирование лобовых бронеплит башни.

Наряду со странами Балтии и Германией Польша принимает на своей территории учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник"), которые проходят с января по май. В маневрах задействованы порядка 90 тысяч военнослужащих, около 50 кораблей, 80 самолетов, 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе, 133 танка.