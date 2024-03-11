В Польше сообщили о 10 тысячах американских солдат на территории страны

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На территории Польши дислоцированы 10 тысяч американских военнослужащих, сообщил агентству PAP посол США в Варшаве Марк Бжезинский.

"На данный момент 10 тысяч американских солдат размещается по всей Польше, тренируются, участвуют в учениях с Войском Польским и используют самое высокотехнологичное вооружение", - сказал дипломат.

"Танки Abrams, истребители F-16, РСЗО Himars - та военная техника, которая очень важна для обороноспособности Польши и Альянса", - добавил он.

Посол также подчеркнул, что "Польша играет ключевую роль в НАТО, помогая обеспечить безопасность восточного фланга Альянса", добавив, что Польша находится в безопасности, будучи членом НАТО.