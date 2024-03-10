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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

С заходом солнца у мусульман начнется рамадан

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье с заходом солнца мусульмане встретят в мечетях начало священного исламского месяца рамадан. На протяжении ближайших 30 дней от рассвета до заката они должны воздерживаться от еды и питья.

Мусульмане верят, что любое благодеяние в этом месяце воздается в 700 раз больше, чем в другом, так же и грехи, совершенные во время рамадана, превышают совершенные в другое время. В последние дни поста мусульманам положено раздавать очистительную милостыню, что обязательно для каждого мусульманина, который не испытывает нужду.

Помимо времени духовного очищения и совершенствования, рамадан для мусульманина - это всегда память об откровении, когда в ночь на 27-е число священного месяца пророку Мухаммеду началось ниспослание Корана.

Окончание рамадана знаменует Ураза-байрам - праздник разговения, который продлится три дня. В этом году он приходится на 10 апреля.

Ураза-байрам Ислам Рамадан
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