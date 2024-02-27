Израиль сообщил о возможном ударе со стороны ХАМАС, Ирана и "Хезболлы" в Рамадан

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант (в центре) Фото: Anadolu / Contributor via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что Израиль получил данные, что группировка ХАМАС, Иран, движение "Хезболла" намерены использовать обстановку во время священного для мусульман месяца Рамадан для реализации враждебных целей.

"Главная цель ХАМАС – извлечь выгоду из Рамадана, с упором на ситуацию с Храмовой горой и Иерусалимом, и приступить ко второй фазе своего плана, начатого нападением 7 октября. Это основная цель ХАМАС, ее поддерживают Иран и "Хезболла", - приводит The Times of Israel его слова с совещания в штабе Центрального военного округа.

Он отметил, что нельзя сейчас позволить ХАМАС получить те преимущества, которые группировке не удалось добиться с начала конфликта. Министр также предостерег лиц, облеченных полномочиями, от безответственных комментариев.

Как напоминает The Times of Israel, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир добивался того, чтобы в Рамадан палестинцам с Западного берега реки Иордан нельзя было молиться на Храмовой горе. Также поступали сообщения о планах запретить израильским гражданам арабского происхождения младше 70 лет посещать это место в Рамадан.

Храмовая гора – обнесенная высокими стенами прямоугольная площадь на восточной стороне Старого города Иерусалима. Священное место для приверженцев иудаизма и третье по святости – для мусульман. На территории Храмовой горы находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. В настоящее время на территории горы расположены мусульманские культовые сооружения – мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Накануне президент США Джо Байден выразил надежду, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа будет достигнута к следующей неделе. До этого западные СМИ сообщали, что Вашингтон хочет заключения сделки между Израилем и ХАМАС до начала священного для мусульман месяца Рамадан – 10 марта.

В начале февраля The Times of Israel сообщало, что руководители служб безопасности Израиля и члены Палестинской национальной администрации обсудили меры по нормализации ситуации на Западном берегу реки Иордан в преддверии начала месяца Рамадан.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.