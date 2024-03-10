Явка на выборах в Португалии в первой половине дня составила более 25%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Высокую явку зафиксировали на проходящих в воскресенье досрочных парламентских выборах в Португалии, пишут португальские СМИ.

По данным национального избирательного совета, к 12:00 по местному времени (15:00 по Москве) на выборах проголосовали 25,21% избирателей. Руководитель совета Фернанду Анаштасиу отметил, что эти данные могут свидетельствовать о том, что в целом явка в этом году на парламентских выборах окажется выше, чем в предыдущие годы.

Согласно информации телерадиокорпорации RTP, лидеры основных политических сил - социал-демократ Луиш Монтенегру, глава социалистов Педру Нуну Сантуш и лидер ультраправой партии Андре Вентура, уже проголосовали на выборах.

Ожидается, что основная борьба за мандаты развернется между Социалистической партией и альянсом правых партий, однако, согласно предвыборным опросам, вряд ли какой-либо из этих сил удастся получить необходимое большинство. Ввиду этого, внимание общественности приковано к партии "Хватит!" (Chega), которая перед выборами оказалась третьей по популярности партией в стране.

Участки будут открыты до 19:00 по местному времени (22:00 по Москве).

Выборы в Португалии проходят досрочно в связи с отставкой с поста премьера Антониу Кошты из Социалистической партии на фоне антикоррупционного расследования. Выборы проходят на фоне нескольких коррупционных скандалов, касающихся политиков-социалистов.