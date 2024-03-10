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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

В Португалии проходят парламентские выборы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Граждане Португалии в воскресенье голосуют на внеочередных выборах, по итогам которых будет определен новый состав парламента и сформировано новое правительство, передает RTP.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени (11:00 по Москве) и будут работать до 19:00 (22:00 по Москве).

Более 10 млн граждан должны будут избрать 230 депутатов - членов Ассамблеи Республики, парламента Португалии.

В этом году в выборах принимают участие 15 партий и три коалиции, и внимание общественности в стране и за рубежом приковано к выступлению правых партий, которые в преддверии голосования набирали популярность. Их альянс рассчитывает сместить с пьедестала находящихся у власти левых.

Предвыборные опросы показывали, что оппозиционный правоцентристский альянс трех правых партий "Демократический альянс" во главе с социал-демократами с Луишем Монтенегру с небольшим отрывом опережает правящую левую Социалистическую партию, которой руководит Педру Нуну Сантуш. Это две крупнейшие политические силы в стране на текущий момент.

На третьем месте - ультраправая партия "Хватит!" (Chega), которую на выборах в 2019 году поддержали 1,3% избирателей, тогда как в 2022 году ей удалось добиться успеха и получить 7,3%. Предвыборные опросы показывали, что в этот раз поддержать партию намерены уже 13% респондентов.

Эту партию возглавляет Андре Вентура, ему 41 год. По образованию Вентура - юрист, и у него за спиной карьера футбольного комментатора. Эта партия обещает избирателям в случае прихода к власти нулевую толерантность к нелегальным мигрантам, намерена решать проблему климатических изменений, поддерживает смертную казнь и химическую кастрацию для насильников-рецидивистов.

Выборы в Португалии проходят досрочно в связи с отставкой с поста премьер-министра Антониу Кошты из Социалистической партии на фоне антикоррупционного расследования. Выборы пройдут на фоне нескольких коррупционных скандалов, касающихся политиков-социалистов.

Португалия
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