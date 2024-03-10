Нетаньяху рассчитывает, что бои в секторе Газа продлятся не больше двух месяцев

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что израильская армия завершит боевые действия в секторе Газа в течение ближайших двух месяцев.

"Боевые действия не продлятся более двух месяцев", - приводит Politico слова Нетаньяху.

"Может быть, они займут шесть недель, может быть, четыре", - добавил он.

Премьер отметил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила уже 75% "боевых террористических батальонов группировки ХАМАС".

"Мы приближаемся к финальной части", - сказал он.

Нетаньяху также заверил, что израильские военные по-прежнему намерены расширить боевые действия на город Рафах.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.