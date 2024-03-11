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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 марта

"Опенгеймер" получил семь "Оскаров", правые побеждают на выборах в парламент Португалии, ПВО сбила шесть дронов ВСУ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Оппенгеймер" стал лучшим фильмом по версии "Оскара". Всего картина о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере получила семь "Оскаров", в том числе в номинациях "Лучший режиссер" - Кристофер Нолан, "Лучший актер" - Килиан Мерфи, "Лучшая операторская работа".

- Правые партии опережают левых на выборах в парламент Португалии. По данным португальских СМИ, после обработки 75% бюллетеней первое место занимает правая коалиция "Демократический альянс", набравшая 31,36% голосов, социалисты идут вторыми - 28,84% голосов.

- Система ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью и два над Орловской.

- Премьер Израиля рассчитывает, что бои в секторе Газа продлятся не больше двух месяцев. По словам Биньямина Нетаньяху, израильская армия уничтожила уже 75% батальонов группировки ХАМАС.

- Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни. Как сообщил "Интерфаксу" ее племянник Илья Свиридов, похороны могут пройти на Троекуровском кладбище во вторник.

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