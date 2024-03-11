Трейдинговая платформа eToro планирует провести IPO

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Израильская компания eToro, оператор онлайн-платформы для торговли различными активами, намерена разместить свои акции на бирже в Нью-Йорке, сказал глава компании Йони Ассиа в интервью Financial Times.

Сроки размещения пока не называются.

Компания привлекла $250 млн в прошлом году в рамках очередного инвестраунда, по итогам которого ее общая стоимость была оценена в $3,5 млрд. Руководство рассчитывает, что при проведении IPO эта отметка будет превышена, сказал Ассиа.

eToro была основана в 2007 году в Тель-Авиве. Компания предоставляет возможность проводить онлайн-торги с участием более 5 тыс. различных активов, включая криптовалюты, число зарегистрированных на платформе пользователей составляет около 35 млн.