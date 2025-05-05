Трейдинговая платформа eToro запланировала IPO на $500 млн

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Оператор онлайн-платформы для розничных инвесторов eToro намерен привлечь до $500 млн в рамках первичного размещения акций в Нью-Йорке.

Как говорится в документах компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, на IPO будут размещены 10 млн акций по цене от $46 до $50 за бумагу. Сама компания выведет на биржу 5 млн акций, ряд инвесторов, включая основателей фирмы, - еще 5 млн.

Совокупная стоимость eToro, если размещение состоится по верхней границе прогнозного диапазона, составит около $4 млрд.

Фонды под управлением BlackRock Inc. уже выразили заинтересованность в покупке акций компании на $100 млн.

Как сообщалось ранее, акции eToro будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "ETOR".

Созданная в Израиле в 2007 году, eToro предлагает своим клиентам возможность торговли различными активами, в том числе акциями и криптовалютами. Выручка компании в 2024 году составила $12,64 млрд, причем более 96% выручки пришлось на операции с криптовалютными активами.