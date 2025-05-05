Поиск

Трейдинговая платформа eToro запланировала IPO на $500 млн

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Оператор онлайн-платформы для розничных инвесторов eToro намерен привлечь до $500 млн в рамках первичного размещения акций в Нью-Йорке.

Как говорится в документах компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, на IPO будут размещены 10 млн акций по цене от $46 до $50 за бумагу. Сама компания выведет на биржу 5 млн акций, ряд инвесторов, включая основателей фирмы, - еще 5 млн.

Совокупная стоимость eToro, если размещение состоится по верхней границе прогнозного диапазона, составит около $4 млрд.

Фонды под управлением BlackRock Inc. уже выразили заинтересованность в покупке акций компании на $100 млн.

Как сообщалось ранее, акции eToro будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "ETOR".

Созданная в Израиле в 2007 году, eToro предлагает своим клиентам возможность торговли различными активами, в том числе акциями и криптовалютами. Выручка компании в 2024 году составила $12,64 млрд, причем более 96% выручки пришлось на операции с криптовалютными активами.

eToro
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Структуры "Росатома" подали иск к финским Fortum и Outokumpu на 227,8 млрд руб.

Поставщик газа в Приднестровье MET Gas получил лицензию на торговлю газом в Молдавии

В Москве происходят сбои с мобильной связью

Баффет покинет пост CEO Berkshire Hathaway в конце года

Баффет покинет пост CEO Berkshire Hathaway в конце года
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне131 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6315 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });