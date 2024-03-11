Экс-председатель партии Саакашвили Мелия создал оппозиционную партию "Новая"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Грузии появилась оппозиционная партия "Новая", ее лидерами стали экс-председатель партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия и бывший гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия.

"Мы подтверждаем, что состоялось единство людей, желающих построения справедливого общества", - сказал Мелия на презентации партии.

По его словам, в партии "Новая" объединены десятки тысяч граждан.

Несколько месяцев назад Мелия вместе со своими сторонниками вышел из самой крупной оппозиционной партии Грузии - "Единое национальное движение", учрежденной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

5 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что создание новых партий на оппозиционном фланге увеличивают шансы правящей партии "Грузинская мечта" получить на выборах в парламент в октябре конституционное большинство.

"Подобные процессы, связанные с созданием 2-3%-ных партий увеличивают наши шансы получить на выборах конституционное большинство в парламенте", - сказал Кобахидзе, комментируя на брифинге возможное учреждение новых оппозиционных партий.

Выборы в однопалатный парламент Грузии состоятся 26 октября 2024 года.