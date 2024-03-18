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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Саакашвили в суде призвал рассекретить сегодняшние расходы на президента и правительство

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании против него по делу о растрате девяти млн лари ($3,3 млн) из госбюджета призвал действующего президента Саломе Зурабишвили снять гриф секретности с сегодняшних государственных расходов. В процессе он участвовал по видеосвязи из клиники "Вивамед".

"Сегодняшний процесс - это продолжение одного из самых позорных и абсурдных процессов в истории Грузии и в мировом масштабе. Президент Саломе Зурабишвили может снять гриф секретности с сегодняшних государственных расходов, и тогда судебный процесс против меня автоматически прекратится", - заявил Саакашвили.

Он также сказал, что, несмотря на собранные сотни тысяч подписей граждан, обращение Европарламента и европейских политиков президент Зурабишвили отказывается подписать акт о его помиловании, заявляя, что это "моральный вопрос".

"У меня есть сведения, что Россия не позволяет действующим грузинским властям освободить меня из заключения. Хочу задать вопрос Саломе Зурабишвили - вас не смущает, что вы участвуете в этом, и это разве не моральный вопрос?", - заявил экс-президент.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября его задержали в Тбилиси, после чего он остается в зкалючении. С 12 мая 2022 года он находится в гражданской медклинике "Вивамед" в Тбилиси. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Саломе Зурабишвили Тбилиси Грузия
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