Германия сократила дефицит бюджета почти на 10% в 2023 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Дефицит всех общественных бюджетов Германии по итогам 2023 года составил 87,4 млрд евро, что на 9,5 млрд евро (почти на 10%) меньше показателя за предыдущий год, по предварительным данным Федерального статистического агентства (Destatis).

Отрицательное сальдо было зафиксировано по итогам четвертого года подряд. До этого ФРГ восемь лет фиксировала профицит.

Дефицит в 2023 году составил 2,1% ВВП против 2,5% ВВП годом ранее.

Доходы выросли на 4,4% (до 1 трлн 901,8 млрд евро), в то время как темпы повышения расходов были менее значительными и составили 3,7% (до 1 трлн 989,2 млрд евро).

Дефицит федерального бюджета в прошлом году составил 79 млрд евро (в 2022 году - 124,3 млрд евро). При этом муниципальные бюджеты зафиксировали отрицательное сальдо в размере 6,4 млрд евро, земельные - 12,1 млрд евро (предыдущий год они завершили "в плюсе"). Профицит в кассах социального страхования составил 10 млрд евро.

По итогам 2023 года экономика Германии снизилась на 0,3%.