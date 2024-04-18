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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Признаков устойчивого улучшения экономики Германии по-прежнему нет, говорится в сообщении ЦБ страны.

По данным Бундесбанка, страна избежала потенциальной рецессии в первом квартале, что обусловлено небольшим восстановлением в ключевых промышленных отраслях, однако экономические перспективы по-прежнему неясные.

ВВП Германии в четвертом квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. По итогам второго и третьего кварталов было зафиксировано нулевое изменение объема экономики.

Предварительные данные за первый квартал будут опубликованы 30 апреля. Аналитики в среднем ожидают повышения ВВП на 0,1%.

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"Экономика Германии несколько улучшилась, но полное восстановление еще не гарантировано", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в четверг.

Улучшение ситуации в ряде промышленных отраслей и увеличение экспорта товаров (ключевой фактор в экономике страны, ориентированной на обрабатывающую промышленность) способствовали ожидаемому росту экономики в январе-марте 2024 года, равно как и более мягкая погода в феврале, которая помогла восстановлению строительства.

Тем не менее, промышленное производство во многих сферах экономики остается слабым, отмечают в банке. Кроме того, высокие процентные ставки и политическая неопределенность сдерживают инвестиционную активность в крупнейшей экономике Европы.

"До сих пор нет признаков устойчивого улучшения германской экономики", - заявил ЦБ, добавив, что пока неясно, будет ли отмечен какой-либо экономический рост во втором квартале текущего года.

Бундесбанк Германия
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