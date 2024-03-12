Премьер-министр Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Гаити Ариэль Анри пообещал на фоне продолжающихся беспорядков, что уйдет в отставку, как только будет создан временный орган управления страной: переходный совет, сообщает AP.

"Правительство, которым я руковожу, уйдет в отставку сразу же после создания совета", - сказал он в видеообращении и объяснил. что пошел на такой шаг, учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась его страна.

С конца февраля вооруженные группировки на Гаити нападают на государственные учреждения. Когда беспорядки начались, Анри находился в Кении, затем он не смог вернуться в страну, так как аэропорты были блокированы бандами, а Доминиканская республика закрыла свое небо для перелетов на Гаити. Сейчас он находится в Пуэрто-Рико, куда прибыл неделю назад.

Президент Гаити Ирфаан Али заявил, что в переходный совет войдут семь человек с правом голова и два без права голоса.

Западные СМИ отмечают, что вооруженные банды контролируют примерно 80% территории Порт-о-Пренса. Согласно ООН, в прошлом году от насилия от рук этих группировок на Гаити погибли около 4 тыс. человек, более 3 тыс. человек были взяты в заложники.

Однако в последние недели ситуация ухудшилась. Они устроили штурм тюрем в столице, установили контроль над портом и международным аэропортом, а также подожгли отделения полиции и магазины.

Один из лидеров бандитских группировок Джимми Шеризье заявил, что их цель - свергнуть премьера Анри и "освободить страну от антидемократического строя".

В последние недели некоторые страны, включая США, активизировались в поисках путей решения этого кризиса. За несколько часов до заявления Анри госсекретарь США Энтони Блинкен провел на Ямайке переговоры с лидерами стран Карибского бассейне. На встрече они согласовали предложение создать на Гаити переходный совет.