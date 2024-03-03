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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:17

Несколько сотен заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Порт-о-Пренсе - столице Гаити - несколько сотен заключенных сбежали в результате нападение вооруженных группировок на тюрьму, сообщают Gazette Haiti и CNN.

Всех служащих, имеющих машины и оружие, просят помочь полиции в борьбе с вооруженными бандами в Порт-о-Пренсе.

Бывший полицейский, а ныне лидер местных группировок Джимми Шеризье в пятницу обратился к полиции с призывом взять под стражу премьер-министра Гаити Ариэля Анри "для освобождения страны".

Обострение ситуации в стране произошло в то время, когда Анри находится с визитом в Кении.

По данным источника CNN, с четверга было зарегистрировано несколько случаев нападения на полицейские участки, погибли не менее четырех человек.

Анри пришел к власти после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году. Он заявлял, что покинет пост в феврале 2024 года, но в минувший четверг сказал, что выборы пройдут в период до конца августа 2025 года.

Гаити
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