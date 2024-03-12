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ЕК рекомендует начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник, что решила рекомендовать Совету ЕС начать переговоры о присоединении Боснии и Герцеговины (БиГ) к Европейскому союзу.

"С тех пор как мы предоставили стране статус кандидата, Босния и Герцеговина сделала впечатляющие шаги вперед. Всего за год был достигнут больший прогресс, чем за целое десятилетие. Конечно, для вступления в союз необходим более значительный прогресс, но страна показывает, что она может выполнить критерии членства и реализовать стремление своих граждан стать частью нашей семьи. Это причина, по которой мы рекомендуем Совету начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в Брюсселе, отмечается, что с тех пор, как Европейский совет предоставил БиГ статус кандидата в декабре 2022 года, "публичная приверженность политического руководства стратегической цели европейской интеграции была подкреплена важными реформами и принесла положительные результаты".

Перечислив достижения БиГ в реализации требуемых от нее Брюсселем реформ, ЕК сделала вывод, что "в свете результатов, полученных с 2022 года, Босния и Герцеговина достигла необходимого уровня соблюдения критериев членства" в ЕС.

"Поэтому комиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной", - говорится в документе ЕК.

ЕК Босния и Герцеговина ЕС Урсула фон дер Ляйен
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