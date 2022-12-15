Согласовано предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата в ЕС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза согласовали решение предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата на вступление в союз, сообщил в соцсетях пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.

13 декабря государственный секретарь Франции по европейским вопросам Лоранс Бун заявила, что в ЕС достигли консенсуса по вопросу о предоставлении Боснии и Герцеговине такого статуса.

Еврокомиссия выпустила рекомендацию принять такое решение в октябре.