Около 20 пассажиров междугороднего автобуса захвачены в заложники в Рио-де-Жанейро
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Не менее 18 человек оказались в заложниках у человека, напавшего на междугородний автобус на автовокзале в Рио-де-Жанейро, сообщает бразильский телеканал "Глобу".
По его данным, среди людей, находящихся в автобусе, который должен был выехать в город Белу-Оризонти, есть дети и пожилые.
Поступала информация о выстрелах и ранении двоих человек.
О мотивах нападавшего пока неизвестно.
Место происшествия заблокировал полицейский спецназ.