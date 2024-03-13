Заложники на автовокзале в Рио-де-Жанейро освобождены

Нападавший сдался

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Не менее 18 человек оказались в заложниках у человека, напавшего на междугородний автобус на автовокзале в Рио-де-Жанейро, сообщает бразильский телеканал "Глобу".

По его данным, среди людей, находящихся в автобусе, который должен был выехать в город Белу-Оризонти, есть дети и пожилые.

Поступала информация о выстрелах и ранении двоих человек.

О мотивах нападавшего пока неизвестно.

Место происшествия заблокировал полицейский спецназ.