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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Байден заявил о необходимости увеличить пакет помощи Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что нового пакета военной помощи Украине на сумму $300 млн недостаточно для Киева.

"Того, о чем мы объявляем сегодня, недостаточно", - цитируют Байдена журналисты президентского пула.

"Конгресс должен принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности сейчас", - отметил президент США.

Он призвал законодателей действовать, "пока не стало слишком поздно".

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует направить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $300 млн.

"От имени президента США Джо Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму $300 млн, в него войдут вооружение и оборудование", - заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Этот пакет включает крупный транш артиллерийских снарядов и снарядов для HIMARS", - добавил он.

Со своей стороны, представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в пакет также войдут зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, включая усовершенствованные кассетные боеприпасы, 84 единицы противотанковых систем, патроны для стрелкового оружия.

Это первый транш помощи от США Украине в этом году. О предыдущем пакете помощи в области безопасности объявили 27 декабря прошлого года.

Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос о выделении дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю; в частности, Киеву предлагали выделить $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось.

HIMARS Stinger Джейк Салливан США Пентагон
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