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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн

США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн
Фото: Yaraslau Mikheyeu via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - США направят Киеву новый пакет военной помощи на сумму $300 млн, заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"От имени президента США Джо Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму $300 млн, в него войдут вооружение и оборудование", - сказал он на брифинге.

"Этот пакет включает крупный транш артиллерийских снарядов и снарядов для HIMARS", - добавил советник.

Со своей стороны, представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что кроме того, в пакет помощи войдут зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, включая усовершенствованные кассетные боеприпасы, 84 единицы противотанковых систем, патроны для стрелкового оружия.

Это первый транш помощи от США Украине в этом году. О предыдущем пакете помощи в области безопасности объявили 27 декабря прошлого года.

Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет помощи войдут баллистические ракеты ATACMS, а также снаряды для гаубиц калибра 155 мм, управляемые реактивные снаряды, применяемые в системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В конце февраля CNN со ссылкой на источники в Минобороны США сообщил, что Пентагон изучает возможность использовать оставшееся $4 млрд финансирования, предусмотренного для военной помощи Украине, без гарантий возмещения этих трат.

Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос о выделении дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю; в частности, Киеву предлагали выделить $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось.

В октябре 2023 года сообщалось, что Вашингтон поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Politico тогда отмечало, что США впервые предоставили Украине оборудование, способное поражать цели "далеко за линией фронта".

Джейк Салливан Джо Байден США Украина
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