США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - США направят Киеву новый пакет военной помощи на сумму $300 млн, заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"От имени президента США Джо Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму $300 млн, в него войдут вооружение и оборудование", - сказал он на брифинге.

"Этот пакет включает крупный транш артиллерийских снарядов и снарядов для HIMARS", - добавил советник.

Со своей стороны, представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что кроме того, в пакет помощи войдут зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, включая усовершенствованные кассетные боеприпасы, 84 единицы противотанковых систем, патроны для стрелкового оружия.

Это первый транш помощи от США Украине в этом году. О предыдущем пакете помощи в области безопасности объявили 27 декабря прошлого года.

Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет помощи войдут баллистические ракеты ATACMS, а также снаряды для гаубиц калибра 155 мм, управляемые реактивные снаряды, применяемые в системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В конце февраля CNN со ссылкой на источники в Минобороны США сообщил, что Пентагон изучает возможность использовать оставшееся $4 млрд финансирования, предусмотренного для военной помощи Украине, без гарантий возмещения этих трат.

Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос о выделении дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю; в частности, Киеву предлагали выделить $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось.

В октябре 2023 года сообщалось, что Вашингтон поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Politico тогда отмечало, что США впервые предоставили Украине оборудование, способное поражать цели "далеко за линией фронта".