Белоруссия приостановила 27 соглашений с Западом о двойном налогообложении

Иностранным организациям, не имеющим постпредство в Белоруссии повысили налог на доходы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии до конца 2026 года приостановило действие 27 международных соглашений об избежании двойного налогообложения, в том числе с США, Великобританией, большинством стран Евросоюза, включая Кипр.

Это постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В нем сказано, что это решение принято в развитие принятого в марте 2022 года указа президента Белоруссии "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики", который содержит ответные ограничительные меры в отношении западных стран, которые ввели санкции в отношении Белоруссии.

Кроме того, в соответствии с постановлением, белорусское правительство до конца 2026 года повысило ставку налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Белоруссии через постоянное представительство, с 15% до 25%. Эта мера также касается недружественных стран, которые ввели санкции против белорусских предприятий.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что подписан указ, которым определены случаи, когда не требуется уплата взноса при отчуждении имущества лиц из недружественных иностранных государств.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ 91, которым на основе наработанной практики корректируется подпункт (...) "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики". В частности, принятым указом определены случаи, когда не требуются получение разрешения и уплата взноса при отчуждении имущества лиц из недружественных иностранных государств", - говорится в сообщении.