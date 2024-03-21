Лукашенко наградил Грызлова, Кириенко и Лихачева за вклад в строительство БелАЭС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение, в соответствии с которыми 40 человек удостоены орденов, медалей и благодарности главы государства за вклад в реализацию инвестиционного проекта по строительству Белорусской атомной электростанции.

"40 человек удостоены наград за вклад в реализацию инвестпроекта по строительству БелАЭС", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Среди них посол РФ в Минске Борис Грызлов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, они награждены орденом Почета.

"Этой же наградой отмечены заслуги первого заместителя генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Александра Локшина, вице-президента - директора проекта по строительству атомной электростанции "Пакш" акционерного общества "Атомстройэкспорт" Виталия Полянина и первого заместителя генерального директора по атомной энергетике государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - президента акционерного общества "Атомстройэкспорт" Андрея Петрова", - отметили в пресс-службе.

Благодарности президента удостоены 10 человек, в их числе первый вице-президент по строительству акционерного общества "Атомстройэкспорт" Алексей Жуков.