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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

ЕП одобрил продление беспошлинной торговли для Украины и Молдавии еще на год

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии продлить либерализацию торгового режима с Украиной и Молдавией до 5 июня 2025 года, сообщает пресс-служба Европарламента.

Соответствующее решение было принято в рамках пленарного заседания Европарламента, которое прошло в среду в Страсбурге. "За" проголосовали 347 депутатов, 117 - "против" и 99 "воздержались".

В частности, предполагается продление временной приостановки импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

Документ "наделяет ЕК полномочиями принимать быстрые меры и вводить любые необходимые меры в случае значительных перебоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта". "Он также предусматривает экстренное торможение для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц и сахара, а это означает, что, если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, тарифы будут вновь введены. Меры по либерализации зависят от уважения Украиной демократических принципов, прав человека, верховенства закона и ее постоянных усилий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", - отмечается в сообщении.

Постановление вступит в силу после одобрения Совета ЕС и публикации в официальном журнале ЕС.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включающее создание зоны свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку Евросоюза с 2016 года. После начала военной операции на территории страны ЕС в июне 2022 года ввел меры, которые обеспечили беспошлинный доступ всей украинской продукции на рынок ЕС. Эти меры в июне 2023 года были продлены на один год и истекают 5 июня 2024 года.

Европейская комиссия 31 января 2024 года предложила продлить либерализацию торгового режима с Украиной и Молдавией еще на год.

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