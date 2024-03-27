В ЕС пришли к компромиссу о продлении льготного режима торговли с Украиной

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза 27 марта достигли компромисса по продлению режима беспошлинной торговли с Украиной, сообщили в председательстве Бельгии в Совете ЕС.

"Постпреды ЕС согласовали новый компромисс в отношении продления торговых мер для Украины с целью обеспечения сбалансированного подхода между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", - говорится в сообщении .

Это соглашение в дальнейшем должны будут утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Соответствующие меры предусматривают продление приостановки импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС.

После состоявшегося накануне в Брюсселе заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству министр сельского хозяйства Бельгии и председатель совета Давид Кларинваль напомнил, что в ночь на 20 марта "председательство заключило временное соглашение по этому вопросу с Европейским парламентом и Европейской комиссией". По его словам, это соглашение является результатом "очень тонкого равновесия, достигнутого внутри совета и между советом, парламентом и комиссией".

"Это соглашение, которое обеспечивает равновесие между поддержкой Украины с целью получения ею собственных доходов и необходимостью защищать европейский рынок. Оно еще обсуждается некоторыми делегациями (...), но на данный момент компромисс по-прежнему действует. Я надеюсь, что удастся быстро завершить работу по этому досье в его нынешнем виде, не изменяя", - объяснил бельгийский министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Совет ЕС опубликовал 20 марта коммюнике, в котором сообщалось о достижении соглашения с Европарламентом о продлении действующего с 2022 года особого режима торговли с Украиной.

"Председательство совета и переговорщики Европарламента предварительно договорились продлить приостановку действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на год, до 5 июня 2025 года", - говорилось в документе.

При этом в сообщении совета отмечалось, что Евросоюз решил "укрепить защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции путем усиления гарантий, уже включенных в действующее постановление о временных мерах по либерализации торговли, чтобы принять во внимание любое неблагоприятное воздействие на рынок одного или нескольких государств-членов ЕС, а не только на рынок ЕС в целом, как это происходит сейчас".

Стороны договорились, что новая автоматическая защита будет добавлена также для таких чувствительных продуктов, как птица, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.